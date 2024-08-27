Представлены часы Redmi Watch 5 Active

Компания Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 5 Active, которые появятся в продаже на дебютном индийском рынке в эквивалент 33 долларов. Новинку оснастили 2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 320:385 точек и максимальной яркостью 500 нит, поддержкой телефонных вызовов через Bluetooth, отслеживанием уровня кислорода в крови, сердечного ритма, качества сна и уровня стресса, 140 спортивными режимами, 200 циферблатами, металлическим корпусом, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 470 мАч и автономностью до 18 дней.