Представлены часы Samsung Galaxy Watch 5

Компания Samsung пополнила ассортимент смарт-часов моделями Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, которые работают под управлением Samsung Wear OS. Старшая модель оснащается титановым корпусом и сапфировым стеклом, датчиком BioActive для измерения температуры кожи, углубленным анализом состава тела, поддержкой Google Maps и голосовой навигации, прочностью по стандарту и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и 5 АТМ, 45-мм размером, черной и серой расцветками, 1,4-дюймовый AMOLED-экраном с разрешение 450:450 пикселей, платформой Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 590 мАч, измерением Sp02 и ЭКГ, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), GPS, NFC и LTE (опция).

Galaxy Watch 5 Pro отличается версиями на 40 мм и 44 мм, батареями на 410 мАч и 284 мАч соответственно, а также 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 396:396 пикселей. Galaxy Watch 5 Pro станут доступны для покупки 26 августа по цене от 450 долларов, а Galaxy Watch 5 – по цене от 280 долларов.