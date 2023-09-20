Представлены часы Samsung Galaxy Watch6 Classic PXG Edition

Компания Samsung объявила о выпуске новой версии часов Galaxy Watch6 Classic, которая получила название PXG Edition. Новинка оценена в 655 и 675 долларов за версии с диаметром 43 мм и 47 мм соответственно.

Новинка отличается от стандартной версии дизайном и комплектом поставки с шестью мячами для гольфа, сумкой, двумя эксклюзивными браслетами и предустановленным приложением Smart Caddie. Что до остальных характеристик, то PXG Edition по-прежнему оснащаются круглым AMOLED-экраном, программной оболочкой One UI Watch на основе Google Wear OS 4.0, 2-ядерной платформой Samsung Exynos W930, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, датчиками для измерения ЭКГ, температуры кожи, частоты сердечных сокращений, SpO2 и артериального давления, а также анализом биоэлектрического импеданса.

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