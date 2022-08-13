Представлены часы Tag Heuer Connected Caliber E4 Porsche Edition

Швейцарский производитель Tag Heuer выпустил новый вариант часов Connected Caliber E4 – Connected x Porsche Edition, который оценен в 2750 долларов. Новинка характеризуется дизайном в стиле Porsche Taycan, 45-мм титановым корпусом и керамическим безелем, функциями управления температурой, отслеживанием пробега и других показателей в некоторых автомобилях Porsche, 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454:454 пикселя, батареей ёмкостью 440 мАч, барометром, компасом, пульсометром, акселерометром, гироскопом, микрофоном, модулями GPS, Bluetooth 5.0 и NFC, защитой от воды в соответствии со степенью 5АТМ и предустановленной операционной системой Wear OS 2.