Представлены часы Vivo Watch GT

Компания Vivo выпустила на китайский рынок умные часы Watch GT, которые оценены в 110 долларов за вариант с силиконовым ремешком и 125 долларов за версию с кожаным ремешком. Новинка также характеризуется 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:450 пикселей, корпусом из алюминиевого сплава, вращающейся головкой из нержавеющей стали, массой 33 г, 100 режимами тренировок, AI-ассистентом, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторинга качества сна и уровня стресса, поддержкой eSIM, батареей ёмкостью 505 мАч, автономностью до 10 дней в обычном режиме работы, модулем NFC и предустановленной операционной системой BlueOS.