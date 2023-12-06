Представлены часы Withings ScanWatch Nova

Компания Withings пополнила ассортимент гибридных умных часов моделью ScanWatch Nova, которые появились в продаже по цене в 600 долларов. Новинка характеризуется 42-мм корпусом из нержавеющей стали, вращающимся керамическим безелем, сапфировым стеклом, защитой от воды в соответствии со степенью 10 АТМ, 0,63-дюймовым OLED-экраном с 16-битной градацией серого и плотностью пикселей 282 PPI, стрелками LumiNova, функциями отслеживания ЧСС, уровня кислорода в крови и температуры кожи, измерением ЭКГ, мониторингом качества сна, 40 режимами тренировок, автономностью до 30 дней, совместимостью с Android-смартфонами и iPhone, а также черной, зеленой и золотистой расцветками.

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