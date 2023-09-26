Представлены часы Xiaomi Watch 2 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch 2 Pro, которая работает под управлением операционной системы Google Wear OS. Новинка характеризуется 46-мм корпусом из нержавеющей стали, 4-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Plus, 1,43-дюймовым OLED-экраном, датчиками для анализа состава тела, двухдиапазонным приёмником GPS, 150 спортивными режимами, мониторингом уровня стресса, измерением пульса и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна, автономностью до 65 часов, черным корпусом с ремешком из фторэластомера и серебристым корпусом с кожаным ремешком. Цена стандартной версии часов составит 280 долларов, а вариант с поддержкой сотовых сетей обойдется в 340 долларов.

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