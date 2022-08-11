Представлены часы Xiaomi Watch S1 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Xiaomi Watch S1 Pro, которая уже доступна для покупки в Китае по цене от 222 долларов. Новинку оснастили 46-мм цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей и яркостью 600 кд/м2, защитой от погружения в воду на глубину до 5 метров, датчиком для отслеживания частоты сердечного ритма, сенсором для мониторинга уровня насыщения крови кислородом (SpO2), отслеживанием качества сна и уровня стресса, термометром, 100 режимами тренировок, модулем GPS, 12-нм платформой, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, а также поддержкой беспроводной зарядки.

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