Представлены часы Xiaomi Watch S4 Sport

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S4 Sport, которая оценена в 275 долларов за вариант со спортивным браслетом и 355 долларов с миланским браслетом из титана.

Новинка характеризуется 46,9-мм титановым корпусом, массой 49 граммов, водозащитой в соответствии со степенью 5 ATM, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, максимальной яркостью 2200 нит и сапфировым стеклом, сертификацией по дайвингу EN13319, возможностью погружения до 40 метров и отображение глубины погружения, датчиком ЧСС и SpO2, датчиком температуры кожи, мониторингом состояния здоровья, поддержкой 150 спортивных режимов, модулем GPS, 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой NFC и eSIM, а также автономностью до 15 дней в обычном режиме.
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