Представлены цветные корпуса XPG Invader X Mini Chroma

Игровой бренд XPG, принадлежащий компании Adata Technology, пополнил ассортимент ПК-корпусов моделью Invader X Mini Chroma в красной, голубой, фиолетовой и коралловой расцветках. Новинка также характеризуется панорамной боковой панелью из 4-мм закалённого стекла, пятью комплектными 120-мм вентиляторами с управляемой ARGB-подсветкой (четыре из них имеют реверсивное направление лопастей для скрытия каркаса при заборе воздуха), посадочным местом под 240-мм радиатор жидкостного охлаждения на верхней панели, быстросъёмной лицевой панелью без винтового крепежа, набором пылевых фильтров сверху и снизу корпуса, размерами 460:210:359 мм, поддержкой материнских плат форматов ATX, Micro ATX и Mini ITX, видеокарт длиной до 330 мм и процессорных охладителей высотой до 166 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.