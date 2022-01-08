Представлены десктопы Lenovo ThinkCentre neo 70t и neo 50s

Компания Lenovo пополнила ассортимент настольных ПК моделями ThinkCentre neo 70t и ThinkCentre neo 50s, которые станут доступны для покупки в марте этого года. Итак, ThinkCentre neo 70t оснащается чипом Intel Core 12-го поколения с интегрированной графикой Intel Iris X, опциональной дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, до 128 ГБ ОЗУ DDR5, двумя жёсткими дисками вместимостью по 2 ТБ или двумя твердотельными накопителями PCIe объемом 1 ТБ.

Модель отличается ThinkCentre neo 50s более компактным корпусом на 7,4 литра, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, одним жестким диском на 2 ТБ или твердотельным накопителем на 1 ТБ, а также отсутствием варианты с дискретной видеокартой. Оба ПК также могут похвастаться поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Цена младшей модели стартует с 800 долларов, а стоимость старшей будет объявлена позже.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkCentre neo 70t
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