Представлены детские часы Google Fitbit Ace LTE

Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Fitbit Ace LTE, которая предназначена для детей. Новинка характеризуется операционной системой Wear OS, процессором Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, микрофоном, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, AMOLED-дисплеем, модемом 4G LTE, адаптерами Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC и GPS, упрощенным оптическим датчиком из Pixel Watch 2, акселерометром, гироскопом, высотомером, магнитометром и датчиком внешней освещенности, несколькими предустановленными играми и функцией ограничения времени. Цена часов составляет 230 долларов.