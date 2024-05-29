Представлены детские часы Google Fitbit Ace LTE Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Fitbit Ace LTE, которая предназначена для детей. Новинка характеризуется операционной системой Wear OS, процессором Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, микрофоном, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, AMOLED-дисплеем, модемом 4G LTE, адаптерами Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC и GPS, упрощенным оптическим датчиком из Pixel Watch 2, акселерометром, гироскопом, высотомером, магнитометром и датчиком внешней освещенности, несколькими предустановленными играми и функцией ограничения времени. Цена часов составляет 230 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 22:16 . Google Fitbit Ace LTE

Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch X…

Сегодня на просторах интернета появились слухи о том, что предстоящая серия умных часов Samsung Galaxy Wa… Сегодня на просторах интернета появились слухи о том, что предстоящая серия умных часов Samsung Galaxy Wa…

Часы Huawei Watch GT 4 выйдут в двух новых расцветках…

Компания Huawei объявила, что в ближайшие несколько дней умные часы Huawei Watch GT 4 выйдут в двух новых… Компания Huawei объявила, что в ближайшие несколько дней умные часы Huawei Watch GT 4 выйдут в двух новых…

Часы Huawei WATCH FIT 3 оценили в 13 тысяч рублей …

Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы WATCH FIT 3, которые были представлены в начале… Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы WATCH FIT 3, которые были представлены в начале…

Представлены часы Casio G-Shock GD-B500S-8 с шагомером…

Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500S-8, которые уже появились в китайской продаже по цене в 1… Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500S-8, которые уже появились в китайской продаже по цене в 1…

Часы ASUS VivoWatch 6 готовы к выходу …

В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о смарт-часах ASUS VivoWatch 6, что намекает на скорый … В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о смарт-часах ASUS VivoWatch 6, что намекает на скорый …

Часы OnePlus Watch 2 получат новую версию …

Профильное издание Android Authority сообщает, что компания OnePlus готовит к выходу новую версию умных ч… Профильное издание Android Authority сообщает, что компания OnePlus готовит к выходу новую версию умных ч…

iQOO представила свои первые умные часы…

Сегодня компания iQOO официально представила свои первые умные часы, которые на деле оказались очень похо… Сегодня компания iQOO официально представила свои первые умные часы, которые на деле оказались очень похо…