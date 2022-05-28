Представлены детские часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C, которая предназначена для детей. Новинка характеризуется функциями отслеживания физической активности ребенка, 1,4-дюймовым IPS-экраном, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ флеш-памяти, веб-камерой разрешением 2 Мп с поддержкой видеозвонки, защитой от воды, поддержкой фирменного голосового помощника XiaoAI, аккумулятором ёмкостью 950 мАч, поддержкой китайских соцсетей WeChat и QQ, а также мобильных платежей в WeChat и Alipay. Цена часов для первых покупателей составляет 70 долларов.

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