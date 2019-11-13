Представлены дисплеи Dell P2720D/DC с очень узкими рамками

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделями P2720DC и P2720D, которые выделяются узкими рамками. Это делает их подходящими для построения многодисплейных конфигураций. Новинки характеризуются 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD), углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, поддержкой технологии Dell ComfortView для снижения уровня синего свечения и системы Flicker-Free против мерцания. Модель P2720DC получила симметричный порт USB Type-C с возможностью подключения ноутбука, интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2), а также двухпортовый концентратор USB 2.0. Модель P2720D оснащается лишь цифровыми интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Цена на мониторы составит 500 и 450 долларов.