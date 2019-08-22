Представлены доступные защищенные смартфоны LG K40s и K50s

Компания LG официально представила смартфоны K40s и K50s, которые являются обновленными вариантами моделей K40 и K50. Первый оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц (скорее всего, MediaTek Helio P22), 2 или 3 ГБ оперативной, 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с 13 Мп главным модулем и 5 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой DTS:X 3D Surround Sound и защитой по стандарту MIL-STD 810G. LG K50S отличается 6,5-дюймовым дисплеем, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 2 Мп модулем для глубины сцены, а также аккумулятором на 4000 мАч.