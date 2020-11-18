Представлены два игровых монитора Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ

Philips представила два игровых монитора 242E1GAEZ и 272E1GAEZ.

Philips 242E1GAEZ (диагональ 23,8 дюйма) и Philips 272E1GAEZ (диагональ 27 дюймов) оснащены VA-матрицей с широкими углами обзора. В моделях используется технология Ultra Wide-Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов, что делает картинку реалистичнее. Оба монитора имеют разрешение FullHD при частоте обновления 144 Гц с временем отклика 1 мс.

Мониторы оснащаются технологией AMD FreeSync Premium, она гарантирует минимальную задержку и плавность в играх. Мониторы можно отрегулировать по высоте и углу наклона, а технология Flicker-Free и режим LowBlue защитят ваши глаза от продолжительного нахождения за монитором.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ появятся в продаже в конце ноября по ориентировочной цене 17 190 и 21737 рублей соответственно.