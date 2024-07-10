Представлены флагманские часы Samsung Galaxy Watch Ultra

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch Ultra, которая оценена в 700 евро. Новинка характеризуется 47-мм титановым корпусом, 1,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и сапфировым стеклом, 5-ядерной 4-нм платформой Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 590 мАч, поддержкой беспроводной зарядки WPC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью до 10 ATM, оптическим датчиком биосигнала, электрическим датчиком ритма сердца и анализа биоэлектрического импеданса, датчиком температуры, акселерометром, барометром, гироскопом, геомагнитным датчиком и датчиком освещённости, модемом LTE, адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 2,4+5 ГГц, а также модулями NFC, GPS (L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo.