Представлены флагманские телевизоры Sony Bravia XR A95L

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией Bravia XR A95L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Новинки появятся в продаже 21 августа по цене в 2800, 3500 и 4500 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются QD-OLED матрицами с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, технологией XR Triluminos Max, обеспечивающей в два раза большую яркость цвета в сравнении с обычными OLED-телевизорами, поддержкой HDR и Dolby Vision, сертификациями IMAX Enhanced и Netflix Adaptive Calibrated Mode, отдельным процессором Sony Cognitive Processor XR, интерфейсами HDMI 2.1, предустановленной ОС Google TV, веб-камерой Bravia Cam с функциями оптимизации изображения и звук в зависимости от местоположения пользователя.