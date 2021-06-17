Представлены геймерские ноутбуки XMG Core M21

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделями XMG Core 15 и Core 17 серии M21, которые появятся в продаже по цене от 1580 и 1600 евро соответственно. Новинки характеризуются 15,6 и 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц или WQHD с частотой обновления 165 Гц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, восьмиядерным процессором Intel Core i7-11800H c тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,6 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, приложением XMG Control Center для настройки работы CPU и ОЗУ, двумя твердотельными накопителями M.2 вместимостью до 16 ТБ, 2,5-гигабитным сетевым адаптером, модулем Wi-Fi 6, а также разъемами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

Комментарии и отзывы XMG Core 15 M21
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