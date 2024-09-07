Представлены гибридные часы ScanWatch Nova Brilliant Edition

Компания Withings пополнила ассортимент гибридных умных часов моделью ScanWatch Nova Brilliant Edition, которая станет доступна для покупки в ноябре этого года по цене в 600 долларов. Новинка характеризуется 39-мм корпусом из нержавеющей стали, серебристой и серебристо-золотой расцветками, титановым безелем, 0,63-дюймовым OLED-экраном, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, мониторингом сердечного ритма, измерением электрокардиограммы за 30 секунд, отслеживанием колебания температуры тела, уровня кислорода в крови и контроля нарушения дыхания в течение ночи, шагомером, 40 режимами тренировок и автономностью до 30 дней.

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