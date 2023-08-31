Представлены гибридные часы Withings ScanWatch 2

Компания Withings пополнила ассортимент смарт-часов моделью ScanWatch 2, которая может похвастаться автономностью до 30 дней. Новинка также характеризуется механическими стрелками часов, 0,63-дюймовым OLED-экраном с плотностью пикселей 282 PPI и отображением 16-битных оттенков серого, круглосуточным измерением частоты пульса и насыщенности крови кислородом, мониторингом качества сна, датчиком температуры кожи, измерением ЭКГ для выявления сердечной аритмии, корпусом из нержавеющей стали, циферблатом с сапфировым стеклом и защитой от воды до 5 АТМ. Часы станут доступны для покупки в середине сентября по цене в 350 евро.

Новые часы Google Pixel Watch 2 получат новую ОС и большой э…
Второе поколение Pixel Watch выйдет в этом году — инсайдеры сообщают, что новые умные часы будут запущены…
Часы Fire-Boltt Gladiator Plus оценены в $36…
Индийский производитель Fire-Boltt пополнил ассортимент смарт-часов моделью Gladiator Plus, которая обойд…
Часы Honor Watch 4 выпустили в Европе …
Компания Honor выпустила в европейскую продажу умные часы Honor Watch 4, которые отличаются от китайского…
Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition оценены в $545…
Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch6 Classic Astro Edition. Новинка д…
Google представила Wear OS 4 с очень важной функцией…
Недавно компания Google выпустила бета-версию своего программного обеспечения Wear OS 4, и Samsung быстро…
Представлен браслет Huawei Watch Fit Special Edition…
Компания Huawei пополнила ассортимент умных браслетов моделью Huawei Watch Fit Special Edition, которая п…
Представлены часы Fire-Boltt Grenade…
Компания Fire-Boltt представила смарт-часы Grenade, которые выделяется своим брутальным дизайном. Цена но…
Xiaomi Smart Band 8 готов к европейскому релизу …
Сетевые источники поделились подробностями европейского релиза фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8, котор…
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor