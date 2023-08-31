Представлены гибридные часы Withings ScanWatch 2

Компания Withings пополнила ассортимент смарт-часов моделью ScanWatch 2, которая может похвастаться автономностью до 30 дней. Новинка также характеризуется механическими стрелками часов, 0,63-дюймовым OLED-экраном с плотностью пикселей 282 PPI и отображением 16-битных оттенков серого, круглосуточным измерением частоты пульса и насыщенности крови кислородом, мониторингом качества сна, датчиком температуры кожи, измерением ЭКГ для выявления сердечной аритмии, корпусом из нержавеющей стали, циферблатом с сапфировым стеклом и защитой от воды до 5 АТМ. Часы станут доступны для покупки в середине сентября по цене в 350 евро.