Представлены игровые мини-ПК Intel NUC 12 Extreme

Компания Intel пополнила ассортимент мини-ПК модульной моделью ПК NUC 12 Extreme (Dragon Canyon), которая основана на настольных чипах Intel Core двенадцатого поколения. Новинка характеризуется процессорами вплоть до 16-ядерных Core i9 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Intel UHD Graphics 770 с 32 исполнительными блоками, поддержкой полноразмерных графических ускорителей длиной до 300 мм с интерфейсом PCIe 5.0, до 64 ГБ двухканальной ОЗУ DDR4-3200 формата SO-DIMM, до трёх твердотельных NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, двумя разъемами Thunderbolt 4, контроллером Intel AX211 с поддержкой Wi-Fi 6E, одним разъемом LAN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и 2,5-гигабитным сетевым разъёмом в конфигурациях на Intel Core i9. Старт продаж намечен на второй квартал этого года по цене от 1150 до 1450 долларов.

Комментарии и отзывы Intel NUC 12 Extreme
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