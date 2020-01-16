Представлены игровые мониторы AOC Q27G2U и CQ27G2U

Компания AOC представила мониторы Q27G2U и CQ27G2U, которые предназначены для работы в составе игровых систем. Первая модель характеризуется 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц, 120% охватом цветового пространства sRGB и 90% охватом цветового пространства Adobe RGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, энергопотреблением 30 Вт, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.2, четырёхпортовым концентратором USB 3.0 и 2-ваттными стереофоническими динамиками. Отличие второй модели заключается в изогнутой форме. Цена мониторов равна 360–380 долларам.