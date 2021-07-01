Представлены игровые мониторы MSI Artymis 323CQR и 273CQR

Компания MSI представила геймерские мониторы Artymis 323CQR и 273CQR, которые получили вогнутые VA-панели с диагональю 31,5 и 27 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 2560:1440 пикселей, сертификацией HDR 400, радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, двумя разъемами HDMI 2.0b, одним DP 1.2a, портом USB Type-C (DisplayPort Alternate), концентратором USB 2.0 и KVM-переключателем.

Старшая модель может похвастаться 89,8% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 113% охватом sRGB, а младшая – 88,7- и 111,5% соответственно. Цена и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.