Представлены игровые мониторы MSI Artymis 323CQR и 273CQR

Компания MSI представила геймерские мониторы Artymis 323CQR и 273CQR, которые получили вогнутые VA-панели с диагональю 31,5 и 27 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 2560:1440 пикселей, сертификацией HDR 400, радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, двумя разъемами HDMI 2.0b, одним DP 1.2a, портом USB Type-C (DisplayPort Alternate), концентратором USB 2.0 и KVM-переключателем.

Старшая модель может похвастаться 89,8% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 113% охватом sRGB, а младшая – 88,7- и 111,5% соответственно. Цена и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Artymis 323CQR
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