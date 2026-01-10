Представлены игровые наушники ASUS ROG Kithara

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых наушников первой моделью с планарными магнитными излучателями ROG Kithara, которая создана совместно с HIFIMAN. Новинка характеризуется 100-мм планарными магнитными излучателями HIFIMAN, частотным диапазоном 8 Гц–55 кГц, полнодиапазонным MEMS-микрофоном на кабеле с захватом голоса от 20 Гц до 20 кГц с минимальным фоновым шумом, открытой конструкцией для лучшего разделения звуков, металлическим каркасом и надежной шарнирной системой, оголовьем с регулировкой в восьми направлениях, подкладкой из искусственной кожи с эффектом памяти, амбушюрами из искусственной кожи с тканевой отделкой и велюровыми вставками, балансным кабелем OFC с тремя сменными штекерами (4,4 мм, 3,5 мм и 6,3 мм). Цена и дата начала продаж гарнитуры будут объявлены позже.