Представлены игровые наушники ASUS ROG Kithara

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых наушников первой моделью с планарными магнитными излучателями ROG Kithara, которая создана совместно с HIFIMAN. Новинка характеризуется 100-мм планарными магнитными излучателями HIFIMAN, частотным диапазоном 8 Гц–55 кГц, полнодиапазонным MEMS-микрофоном на кабеле с захватом голоса от 20 Гц до 20 кГц с минимальным фоновым шумом, открытой конструкцией для лучшего разделения звуков, металлическим каркасом и надежной шарнирной системой, оголовьем с регулировкой в восьми направлениях, подкладкой из искусственной кожи с эффектом памяти, амбушюрами из искусственной кожи с тканевой отделкой и велюровыми вставками, балансным кабелем OFC с тремя сменными штекерами (4,4 мм, 3,5 мм и 6,3 мм). Цена и дата начала продаж гарнитуры будут объявлены позже.

Глобальную версию наушников Moto Buds Bass оценили в 60 евро…
Компания Motorola представила на европейском рынке беспроводные наушники Moto Buds Bass, которые были вып…
Soundcore представила наушники AeroFit 2 Pro…
На CES 2026 компания Anker представила новую версию наушников AeroFit Pro, которая позволяет либо слышать…
SteelSeries представила недорогие наушники Nova 7…
Компания SteelSeries представила второе поколение своей популярной беспроводной игровой гарнитуры Nova 7,…
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным…
Игровые наушники Оклик HS-L305G оснащены 50 мм динамиками, микрофоном с чистой передачей голоса, выполнен…
Наушники OPPO Enco Buds3 Pro+ оценили в 24 доллара…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Buds3 Pro+, которая основана на 1…
Наушники Fender Audio Mix могут проработать до 100 часов…
Компания Fender Audio пополнила ассортимент наушников своей первой беспроводной моделью Mix, главной особ…
Наушники Baseus Inspire XP1 выпустили в России …
В российской продаже появились беспроводные TWS-наушники Baseus Inspire XP1, которые оценены в 13 тысяч р…
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второг…
Не так давно компания Suunto выпустила новую модель беспроводных наушников SUUNTO WING 2, разработанну…
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушникиОбзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIPСтильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIP
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor