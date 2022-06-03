Представлены игровые наушники BoAt Airdopes 191G TWS

boAt, один из самых популярных брендов в Индии, анонсировал новые игровые наушники boAt Airdopes 191G.

Наушники имеют прозрачную конструкцию вокруг корпуса драйвера, которая демонстрирует внутренности наушников. Наушники имеют контурную форму и представлены в привлекательных цветах, таких как ярко-красный, керамический белый и темно-синий.

Airdopes 191G использует Bluetooth 5.2 для подключения и предлагает впечатляющий режим с низкой задержкой 65 мс, чтобы слышать каждый щелчок и движение в режиме реального времени во время игры. Кроме того, в наушниках используется технология Instant Wake N 'Pair от BoAt, которая подключает наушники TWS к вашему устройству, как только вы открываете крышку зарядного чехла. Он также оснащен фирменной технологией ENx для шумоподавления во время разговоров или игр.

Наушники также предлагают сенсорное управление и функцию голосового помощника в одно касание. И последнее, но не менее важное: они имеют класс защиты от пота и брызг IPX5.