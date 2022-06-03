Представлены игровые наушники BoAt Airdopes 191G TWS

boAt, один из самых популярных брендов в Индии, анонсировал новые игровые наушники boAt Airdopes 191G.

Наушники имеют прозрачную конструкцию вокруг корпуса драйвера, которая демонстрирует внутренности наушников. Наушники имеют контурную форму и представлены в привлекательных цветах, таких как ярко-красный, керамический белый и темно-синий.

Airdopes 191G использует Bluetooth 5.2 для подключения и предлагает впечатляющий режим с низкой задержкой 65 мс, чтобы слышать каждый щелчок и движение в режиме реального времени во время игры. Кроме того, в наушниках используется технология Instant Wake N 'Pair от BoAt, которая подключает наушники TWS к вашему устройству, как только вы открываете крышку зарядного чехла. Он также оснащен фирменной технологией ENx для шумоподавления во время разговоров или игр.

Наушники также предлагают сенсорное управление и функцию голосового помощника в одно касание. И последнее, но не менее важное: они имеют класс защиты от пота и брызг IPX5.
Обзор Edifier X3S. Беспроводные наушники с игровым режимом и…
Сегодня поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников Edifier X3S. Они стали улучшенной версией Ed…
Выпущены беспроводные наушники с шейным ободом DIZO Wireless…
Realme TechLife DIZO представил в Индии свою новейшую беспроводную гарнитуру с шейным ободом. DIZO Wirele…
Oppo готовит к выпуску наушники нового поколения Enco Buds2…
В прошлом году Oppo выпустила беспроводные наушники Oppo Enco Buds, теперь компания готовит к запуску нов…
Представлены инновационные наушники Dyson Zone с шумоподавле…
Dyson только что представила свои первые инновационные наушники Dyson Zone. Устройство представляет собой…
SWOTT выпустила беспроводные наушники AirLit 005 TWS…
Компания SWOTT представила свои последние наушники TWS на индийском рынке SWOTT AirLit 005 TWS. Наушники …
Представлены беспроводные наушники Inbase Urban X2i со слото…
Индийский производитель аксессуаров для смартфонов Inbase выпустил новые беспроводные наушники с шейным о…
Выпущены наушники Huawei FreeBuds SE с Bluetooth 5.2…
Huawei выпустила новые беспроводные наушники за пределами Китая. Продукт получил название Huawei FreeBuds…
Sony выпустила беспроводные наушники LinkBuds S…
Sony объявила, о выпуске новых наушников Sony LinkBuds S. Наушники предлагают активное шумоподавление и с…
Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладышиОбзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушникиОбзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речиОбзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor