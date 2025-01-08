Представлены игровые ноутбуки ASUS ROG Strix G16 и ROG Strix G18 2025

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями ROG Strix G16 (2025) и ROG Strix G18 (2025), основанными на новых чипах AMD и Intel. Модели ROG Strix G16 (G615L) и ROG Strix G18 (G815L) получили процессоры Intel Arrow Lake-HX вплоть до Core Ultra 9 275HX, видеокарты NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5080 Laptop, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и PCIe 4.0 SSD вместимостью до 2 ТБ. ROG Strix G16 (G614F) и ROG Strix G18 (G814F) оснащаются чипами AMD Ryzen 9000HX вплоть до Ryzen 9 9955HX3D, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ с поддержкой PCIe 5.0 в одном слоте.

Все модели также характеризуются 16- и 18-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием DCI-P3 и сертификацией Pantone, батареей ёмкостью 90 Втч, двумя интерфейсами USB4 и одним HDMI 2.1, портом 1G LAN и 3,5-мм гнездом для наушников. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.