Представлены игровые ноутбуки Lenovo Legion R7000P и R9000P

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Legion R7000P и Legion R9000P 2022 года, которые появятся в продаже 17 июня по цене от 984 и 1270 долларов соответственно. Legion R7000P получила 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чипы AMD Ryzen 5 6600H или Ryzen 7 6800H, а также дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3050 Ti.

Модель Legion R9000P оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, частотой обновления 165 Гц, яркостью 500 кд/м2, поддержкой HDR и DC Dimming, процессором Ryzen 7 6800H, а также графикой NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070 Ti. Все ноутбуки получили от 16 ГБ ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0 и предустановленную ОС Windows 11.