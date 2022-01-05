Представлены игровые ноутбуки MSI Pulse GL76 и GL66

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2022 геймерские ноутбуки Pulse GL76 и GL66, которые выделяются дизайном в стиле «титановой брони». Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позже.

Ноутбуки оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей с кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, а также 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 360 Гц соответственно, чипами Intel Core двенадцатого поколения (Alder Lake) вплоть до топового Core i9-12900H, графическими адаптерами NVIDIA вплоть до мобильной GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти GDDR6, системой охлаждения Cooler Boost 5, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, SSD неизвестной вместимости, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen1 (один разъем Type-C и два Type-A), одним портом USB 2.0, интерфейсом HDMI, гигабитным сетевым разъёмом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумуляторами на 53,5 и 90 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт.
Комментарии и отзывы MSI Pulse GL76
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