Представлены инновационные наушники Dyson Zone с шумоподавлением и функцией фильтрации воздуха

Dyson только что представила свои первые инновационные наушники Dyson Zone. Устройство представляет собой наушники с шумоподавлением со встроенной фильтрующей маской. Эта маска на самом деле дует отфильтрованным воздухом, что-то вроде портативного вентилятора, предназначенного для нижней части вашего лица. Идея состоит в том, чтобы люди могли защитить себя от загрязнения, находясь вне дома.

Dyson Zone — это не только носимая система фильтрации воздуха, но и первый аудиопродукт компании. Доступны три режима шумоподавления ANC: изоляция, разговор и прозрачность. Изоляция обеспечивает высочайший уровень приглушения звука, а режим «Разговор», который включается, когда вы опускаете визор, отключает фильтрацию, чтобы вы могли лучше слышать собеседника. Функция прозрачности позволяет пропускать определенные звуки, поэтому вы можете быть в курсе того, что вас окружает.

В Dyson Zone доступны четыре режима очистки воздуха — низкий, средний, высокий и автоматический. Вы можете переключить их одним нажатием. В автоматическом режиме Zone будет использовать встроенные акселерометры, чтобы определить, какую настройку выбрать. Компрессоры наушников пропускают воздух через двухслойные фильтры, в том числе отрицательно заряженные электростатические фильтры для улавливания таких частиц, как аллергены и пыль. Обогащенный калием углеродный слой улавливает загрязняющие газы, такие как двуокись азота, двуокись серы и озон.

Dyson также выпустила сопутствующее приложение, которое показывает качество воздуха в регионе, в котором вы находитесь. Компания пока не поделилась информацией о ценах и доступности для Zone, кроме того, что она появится в этом году.