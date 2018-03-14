Представлены клавиатуры A4Tech Bloody B930 и B975 с технологией LK3

A4Tech представили линейку игровых клавиатур Bloody с инновационной технологией LK3 – B930 и B975. В них используются новые оптико-механические переключатели Light Strike LIBRA, которые объединяют лучшие свойства клавиатуры на оптических и механических переключателях, обеспечивая непревзойденную работу устройств. Благодаря технологии LK3 помехи полностью исчезают, поскольку здесь используется поперечный стабилизатор для обеспечения последовательных нажатий клавиш. Время отклика составляет менее 0,2 мс, что делает клавиатуры A4Tech Bloody Light Strike LIBRA невероятно быстрыми.