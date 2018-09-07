Представлены клавиатуры OKLICK 500M, 520M2U, 550ML и мышь 385M

OKLICK представил новинки – проводные клавиатуры 500M, 520M2U, 550ML и мышь 385M. Клавиатуры OKLICK 500M, 520M2U, 550ML представляют собой классическое проводные устройства со стильным дизайном. Новинки оснащены 104 клавишами, включая мультимедийные клавиши Fn + F1-F12. Ресурс нажатий кнопок составляет до 10 миллионов раз. Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом – клавиатура не скользит при работе. Размер всех клавиатур составляет 439х125.8х29.5 мм. Модель 500M – это самая базовая модель со стандартным набором функций, выпускаемая в чёрном и белом цветах. В корпусе клавиатуры OKLICK 520M2U дополнительно установлены 2 порта USB 2.0. Это устройство поставляется только в чёрном цвете. Клавиатура 550ML аналогична функционалу и набору цветов модели 500M, но включает в себя многоцветную подсветку клавиш. Яркость клавиш регулируема и при желании её можно отключить. Другая новинка OKLICK – проводная компьютерная мышь OKLICK 385M, выполненная в компактном дизайне. Устройство отлично подойдёт для работы с ноутбуком или девушек. Высокую точность пользователю обеспечивает оптический сенсор с разрешением в 1000 dpi. Мышь отличается высоким ресурсом нажатий – до 3 000 000 нажатий на каждую кнопку. устройство выпускается в трех цветах: чёрная, серая и красная.

Все гаджеты подключаются по интерфейсу USB и совместимы с операционной системой Windows. Для работы не требуется установка дополнительного программного обеспечения. В комплектацию входят: само устройство (мышь или клавиатура) и руководство пользователя.