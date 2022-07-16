Представлены компактные корпуса InWin A3 и A5

Компания InWin пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями A3 и A5, которые ориентированы на создание компактной игровой системы. Новинки характеризуется четырьмя и семью слотами расширения соответственно, поддержкой графических адаптеров длиной до 340 мм, процессорных охладителей высотой до 162 мм, системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX в младшей версии и до E-ATX в старшей, блоков питания длиной до 200 мм, системы жидкостного охлаждения с радиатором до 240 мм, до четырех 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя. Также отметим размеры 401:215:347 мм и 399:215:407 мм, массой 5,24 кг и 5,86 кг соответственно, одним комплектным PWM-вентилятором Mercury AM120S, легкосъёмными боковыми стенками (одна из закалённого стекла), двумя портами USB 3.1 Gen-1 Type-A (5 Гбит/с), по одному USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Цена корпусов составляет 115 и 127 долларов соответственно.