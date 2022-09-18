Представлены корпуса Mars Gaming MC-S1 и MC-S2

Компания Mars Gaming пополнила ассортимент компактных корпусов моделями MC-S1 и MC-S2, которые представляют размер Mini Tower. Новинки характеризуются четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Micro-ATX и Mini-ITX, двух 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя, видеокарты длиной до 256 мм, процессорного охладителя высотой до 145 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм, разъемами USB 3.0 и USB 2.0, черной и белой расцветкам, а также стандартными аудиогнёздами.

Модель MC-S1 имеет полоску ARGB-подсветки, тыльный 80-мм FRGB-вентилятор, стеклянную боковую панель, размеры 351:177:300 мм и массу 1,76 кг. Корпус MC-S2 может похвастаться сетчатой лицевой панелью, комплектными 80-мм и 120-мм вентиляторами с подсветкой FRGB, размерами 351:185:300 мм и массой 1,76 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.