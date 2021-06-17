Представлены корпуса Montech X3 Mesh и X3 Glass

Компания Montech пополнила ассортимент корпусов моделями X3 Mesh и X3 Glass, которые отличаются сетчатой и стеклянной передними панелями. Новинки характеризуются слотами для семи карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 305 мм, материнских плат mini-ITX, microATX и ATX, двух 2,5- или 3,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 160 мм, тремя 140-мм и еще тремя 120-мм вентиляторами с полноцветной подсветкой. Также отметим габариты 370:210:480 мм, боковой стенкой из закаленного стекла, два порта USB 2.0 и один USB 3.0, аудиоразъемы и воздушные фильтры. Черный и белый X3 Mesh оценен в 70 и 73 доллара, а X3 Glass – в 76 и 80 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Montech X3 Mesh
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