Представлены корпуса Raijintek Ophion и Ophion EVO

Компания Raijintek представила компьютерные корпуса Ophion и Ophion EVO, которые поддерживают работу с материнскими платами типоразмера mini-ITX. В новинках можно разместить видеокарты длиной до 330 мм, стандартные блоки питания ATX, систему жидкостного охлаждения с радиатором длиной 240 мм (только в Ophion EVO), процессорный кулер высотой до 85 мм, три 120-мм вентилятора, до трех 2,5-дюймовых накопителей в Ophion и до четырех в Ophion EVO. Размеры корпусов равны 375:174:290 мм. Также отметим разъем USB-C на панели ввода-вывода, боковые панели из закаленного стекла, кабель-переходник PCIe 16x длиной 250 мм.