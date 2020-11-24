Представлены корпуса Sharkoon SK3 RGB и TK4 RGB

Компания Sharkoon представила ПК-корпуса SK3 RGB и TK4 RGB, которые ориентированы на создание игровой системы. Корпус SK3 RGB оснащается фронтальной панелью с отделкой под углеродное волокно, тыльным 120-мм вентилятором с многоцветной адресуемой подсветкой и передним 120-мм кулером без подсветки. Модель TK4 RGB получила переднюю панель из закалённого стекла с четырьмя 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой.

Новинки характеризуются местом для семи карт расширения, материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 3,5- и до пяти 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 335 мм, процессорного охладителя высотой до 157 мм и блока питания длиной 175 мм. Также отметим стеклянную боковую панель и размеры 400:190:456 мм.