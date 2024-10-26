Представлены лимитированные часы Casio EDIFICE EFS-S640ZE-1A

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью EDIFICE EFS-S640ZE-1A, которая выйдет ограниченным тиражом в ноябре по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется карбоновым корпусом, металлическим безелем с IP-покрытием, защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, чёрным циферблатом из углеродного волокна, прочным и дышащим ремешком из алькантары, тыльной крышкой с логотипом Casio 50th Anniversary, габаритами 50,1:44,5:13,8 мм, массой 61 граммов, секундомером, индикатором уровня заряда аккумулятора, поддержкой солнечной зарядки и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов составляет 300 долларов.

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