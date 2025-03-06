Представлены металлические часы Casio A1100GGV-8JF

Компания Casio выпустила часы Premium A1100GGV-8JF и A1100GV-9JF, которые отличаются ярко выраженным ретро-дизайном. Новинки получили металлический корпус с габаритами 40:35:9,1 мм и массой 90 граммов, металлический браслет, зеркальный циферблат, металлические кнопки на передней панели и батарею со сроком службы 3 года. Также отметим наличие секундомера с точностью до 1/10 секунды, будильника, таймера, светодиодной подсветки и автоматического календаря. Первая модель получила зеркальную полировку и золотое IP-покрытие, а вторая отличается матовой металлической отделкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 155 долларов.