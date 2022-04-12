Представлены мини-ПК ASRock 4X4 BOX-5000 на Ryzen 5000U

Компания ASRock пополнила ассортимент неттопов моделями 4X4 BOX-5800U, 4X4 BOX-5600U и 4X4 BOX-5400U, которые основаны на чипах AMD Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U и Ryzen 3 5400U соответственно. Процессоры характеризуются архитектурой Zen 3, от 4 до 8 физических ядер с поддержкой от 8 до 16 виртуальных потоков и графическим ускорителем Radeon Vega.

Мини-ПК также могут похвастаться энергопотреблением не более 6,7 Вт, 2,5-гигабитными сетевыми интерфейсами с функцией DASH, поддержкой модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 через разъём M.2 Key M, до 64 ГБ ОЗУ DDR4 формата SO-DIMM c частотой 3200 МГц, одним разъёмом SATA III для подключения SSD или HDD, тремя портами USB 3.2 Gen 2 и двумя USB 2.0, дополнительным гигабитным разъёмом LAN, одним интерфейсом HDMI 2.0a и тремя DisplayPort 1.2a (два из которых выведены на USB Type-C), модулями TPM 2.0 с поддержкой Windows 11 и габаритами 110:117,5:47,85 мм. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.