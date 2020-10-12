Представлены мини-ПК ASRock NUC 1100 Box на Intel Tiger Lake

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделями NUC 1100 Box, которые ориентированы на работу в офисе или дома в роли мультимедийного центра. Новинки характеризуются платформой Intel Tiger Lake с чипом Core 11-го поколения (NUC Box-1165G7, NUC Box-1135G7 и NUC Box-1115G4 на 4-ядерном Core i7-1165G7, 4-ядерном Core i5-1135G7 и 2-ядерном Core i3-1115G4 соответственно), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, SATA-накопителем и твердотельным модулем M.2 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe x4 или SATA 3.0, корпусом с размерами 110,0:117,5:47,85 мм и массой 1 кг, адаптерами Gigabit LAN и 2.5 Gigabit LAN, контроллерами Wi-Fi 6 AX200 и Bluetooth, звуковым кодеком Realtek ALC233, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-C и разъёмом USB 3.2 Gen2 Type-A спереди, гнёздами для сетевых кабелей, интерфейсами HDMI 2.0a и DP 1.4, а также двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A сзади. Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позже.