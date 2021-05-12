Представлены мини-ПК ASUS PN41

Компания ASUS пополнила ассортимент неттопов моделью PN41, которая получила новые чипы Intel Jasper Lake. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 115:115:49 мм, процессорами Intel Celeron N4500, N4505, N5100, N5105, Pentium Silver N6000 или N6005, 4 или 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 64 или 128 ГБ памяти eMMC, твердотельными накопителями M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 вместимостью 128 или 256 ГБ, 2,5-дюймовым жёстким диском на 1 ТБ, модулями Wi-Fi 802. 11ac и Bluetooth 5.0 или Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, портами 2.5GbE, USB 3.1 Gen2 Type-C, USB3.1 Gen1 Type-A, интерфейсами VGA или Display Port, разъемом последовательного или сетевого порта. Неттоп функционирует от источника 19 В мощностью 65 Вт. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.