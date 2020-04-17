Представлены мини-ПК Chuwi LarkBox

Компания Chuwi представила мини-компьютером Chuwi LarkBox, который может похвастаться возможностью декодировать видео разрешением 4K. Новинка характеризуется размерами 61:61:43 мм, массой 127 граммов 4-ядерным процессором Intel Celeron N4100, встроенной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ SSD, поддержкой SSD на 256 ГБ, активной системой охлаждения, энергопотреблением в режиме ожидания 5 Вт, двумя полноразмерными разъемами USB-A, USB-C, интерфейсом HDMI, 3,5 мм разъемом для наушников и модулем для беспроводной связи Bluetooth 5.0. Дата начала продаж и цена будут объявлены позже.