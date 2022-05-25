Представлены мини-ПК Gigabyte BRIX Extreme на Intel Alder Lake-P

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мини-ПК моделью BRIX Extreme, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения с номинальным TDP в 28 Вт. Новинку оснастили процессорами Alder Lake-P с интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe (Core i3-1220P, Core i5-1240P и Core i7-1260P), 2,5-гигабитным сетевым адаптером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя слотами SO-DIMM для ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ, интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0a, Mini DisplayPort 1.4a и Thunderbolt 4.0 (Type-C), одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним слотом M.2 2280 для накопителя NVMe PCIe 4.0 x4 в низкой версии и слотом PCIe 4.0 x4 для NVMe-накопителя и разъемом для 2,5-дюймового SSD или HDD, либо двух M.2 2280 PCIe 4.0 x1 в высокой версии. Цены и дата начала продаж ПК пока не раскрываются.

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