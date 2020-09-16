Представлены мини-ПК HP EliteDesk 805 G6 и EliteDesk 405 G6

Компания HP пополнила ассортимент рабочих станций моделями EliteDesk 805 G6 и EliteDesk 405 G6, которые представляют форм-фактор SFF. Первая характеризуется корпусом размером 27,0:30,3:9,7 см, процессорами AMD Ryzen PRO 4000 вплоть до Ryzen 7 PRO 4750G, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, до двух NVMe-накопителей формата M.2 от 500 ГБ до 2 ТБ, интегрированной графикой AMD Radeon Vega и дискретными адаптерами NVIDIA Quadro P400, AMD Radeon R7 430 или Radeon RX 550X, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth, одним разъёмом USB Type-C с поддержкой зарядки на 15 Вт, интерфейсом DisplayPort 1.2, четырьмя USB Type-A, гигабитным сетевым интерфейсом, двумя DisplayPort 1.4 и блоком питания мощностью до 210 Вт.

Младшая модель оснащается более компактным корпусом с габаритами 17,7:17,5:3,4 см, чипами Ryzen PRO 4000G вплоть до Ryzen 7 PRO 4750G, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя NVMe-накопителями формата M.2 до 2 ТБ каждый, одного 2,5-дюймового накопителя, дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ видеопамяти, внешним блоком питания на 65 Вт, интерфейсами USB Type-C, USB Type-A, DisplayPort1.4 и HDMI 1.4, гигабитным сетевым интерфейсом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth.