Представлены мини-ПК Intel NUC 11 на базе Tiger Lake-U

Компания Intel пополнила ассортимент неттопов моделями NUC 11-й серии, которые построены на аппаратной платформе Tiger Lake. Всего будет выпущено четыре конфигурации: NUC 11 Performance (Panther Canyon), NUC 11 Enthusiast (Panther Canyon), NUC 11 Pro (Tiger Canyon) и NUC 11 Compute Element.

Новинки характеризуются 10-нм чипами Intel Tiger Lake-U от 2-ядерного Core i3-1115G4 с частотой 4,1 ГГц и графикой Xe-LP до 4-ядерного Core i7-1165G7 с частотой 4,7 ГГц и графикой Irus Xe. Модели NUC 11 Pro оснащаются разъёмом Thunderbolt 4, который поддерживает режим DisplayPort, передачу сигнала разрешением 7680:4320 пикселей (8K) и кадровую частоту 60 Гц. Топовая модель NUC 11 Extreme Mini PC (Panther Cayon NUC11PHBi7) характеризуется уровнем TDP 150 Вт, видеокартой GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем Intel Optane Mem H10.

Комментарии и отзывы Intel NUC 11
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