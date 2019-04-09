Представлены стильные мониторы AOC U32U1 и Q27T1

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделями U32U1 и Q27T1, которые разрабатывались совместно с дизайнерами из Studio F. A. Porsche. Модель U32U1 характеризуется 31,5-дюймовой панелью с 3840:2160 пикселей, поддержкой DisplayHDR 600, 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика в 5 мс, контрастностью 1000:1, яркостью 600 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, разъемами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и HDMI 2.0, портом USB Type-C, четырёхпортовым концентратором USB 3.1 и 2-ваттными стереофоническими динамиками.

Младшая модель оснащается 27-дюймовой матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат Quad HD), 90-процентным охватом цветового пространства NTSC, временем отклика в 5 мс, контрастностью 1300:1, яркостью 350 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, а также одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4. Цена модели Q27T1 составит 310 евро.