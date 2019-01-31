Представлены мониторы ASUS VP249HE и VP249HR

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов Eye Care моделями VP249HE и VP249HR, которые получили 23,8-дюймовые IPS-матрицы. Новинки характеризуется тонкими рамками вокруг панели, разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD), временем отклика 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, фирменными инструментами для геймеров GamePlus, а также системами Flicker Free и Blue Light Filter для комфортной работы. Мониторы отличаются 2-ваттными стереофоническими динамиками, которых нет у модели VP249HE. Из интерфейсов здесь предусмотрены HDMI и D-Sub.