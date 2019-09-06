Представлены мониторы Lenovo Q24i и Q27q

Компания Lenovo показала на выставке IFA 2019 мониторы Q24i и Q27q, главной особенностью которых стала технология защиты глаз от усталости TÜV Rheinland Eye. Младшая модель характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек и тонкими рамками, частотой обновления 75 Гц, а также интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub. Модель Q27q оснастили 27-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, частотой 75 Гц, а также интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort. Также отметим два 3-ваттных динамика и поддержку технологии AMD Radeon FreeSync. Мониторы появится в продаже в ближайшие недели по цене 170 и 300 евро.