Представлены мониторы MSI PRO MP242

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями PRO MP242, PRO MP242V и PRO MP242P, которые отличаются подставками. Новинки получили 23,8-дюймовую IPS-матрицу, которая имеет разрешение Full HD, яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, время отклика 5 мс, частоту обновления 60 Гц и 99,1% охват цветовой палитры sRGB. Мониторы также характеризуются интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub, стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт, а также технологиями Less Blue Light и Anti-Flicker с сертификацией TÜV для заботы о глазах пользователей. Версия PRO MP242P отличается подставкой с изменением угла поворота, высоты и ориентации.